iOS 13.4.5, en bêta, partage Apple Music sur Instagram

Saiu o primeiro beta do iOS 13.4.5! E agora você pode compartilhar músicas (além de álbuns e playlists) para as stories do Instagram e Facebook!! pic.twitter.com/hnYBuoV0Jt — Jota Melo (@Jota) March 31, 2020

Une semaine après la sortie d'iOS 13.4 et iPadOS 13.4 , Apple a envoyé aux développeurs la première version bêta d'iOS 13.4.5 hier soir. La numérotation est un peu inhabituelle, Apple se laissant probablement de la place pour sortir un correctif d'iOS 13.4 qui serait numéroté 13.4.1 avant la sortie de cette future mise à jour. Comme à son habitude, Apple ne précise pas quelles sont les améliorations apportées par cette version de travail, et il faut donc fouiller pour trouver des nouveautés.La seule évolution visible semble être la possibilité de partager un morceau d'Apple Music sous la forme de Stories sur Instagram et Facebook Stories, sans avoir à utiliser d'application tierce. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur le bouton de partage habituel, et sélectionner par exemple Instagram : une image verticale intégrant la pochette de l'album et un fond flou animé est automatiquement générée, le tout pouvant alors être personnalisé avant publication. Les personnes visualisant la story peuvent écouter un extrait ou l'intégralité du morceau si elles sont abonnées au service de streaming d'Apple.Il est possible que d'autres petites nouveautés fassent leur apparition dans les prochaines semaines au fil du développement de cette nouvelle mouture d'iOS et d'iPadOS. La version finale d'iOS 13.4.5 est attendue pour le mois de mai.