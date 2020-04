L'iPhone 9 repéré dans la version bêta d'iOS 13.4.5

S'il fallait encore une confirmation de l'arrivée prochaine d'un successeur pour l'iPhone 8, la première version bêta d'iOS 13.4.5 qui a été dévoilée par Apple hier soir nous l'apporte. Le site 9To5Mac a repéré une petite nouveauté dans l'API de CarKey , le futur système d'Apple qui permettra d'utiliser l'iPhone comme clé de voiture : iOS 13.4.5 inaugure la prise en charge de CarKey sur un iPhone doté de Touch ID avec le mode Réserve , c'est à dire qu'il sera possible de déverrouiller sa voiture jusqu'à cinq heures après la décharge complète de l'iPhone. Or, aucun modèle d'iPhone avec le bouton d'accueil de Touch ID ne gère aujourd'hui le mode Réserve, qui ne fonctionne qu'avec les iPhone XR, XS et 11.Cette petite ligne n'est pas présente au sein d'iOS 13.4, signe qu'il s'agit bien d'une nouveauté relative à un modèle qui n'a pas encore été annoncé. Selon les dernières rumeurs , c'est dans le courant du mois d'avril que l'iPhone 9 devrait être présenté. Ce nouveau modèle devrait très fortement ressembler à l'iPhone 8, mais il intégrerait quelques composants plus modernes, comme la puce Apple A13, 1 Go de mémoire vive supplémentaire ou encore un nouveau capteur photo. En revanche, la technologie 3D Touch devrait être abandonnée, comme sur les autres modèles d'iPhone.