Apple rachète Dark Sky, une app de météo

Apple a racheté Dark Sky , une application de météo. L'information, d'abord annoncée par Dark Sky sur un billet de blog , a été confirmée par Apple qui est désormais présentée comme l'éditeur de l'application sur l'App Store. Toujours proposée à 3,99 dollars (elle n'est pas disponible en France), l'app sera conservée sur iOSmais elle va disparaître sur Android et Wear OS à compter du 1er juillet. L'API du site web , qui permet à d'autres éditeurs de se baser sur les données de Dark Sky, sera quant à elle maintenue jusqu'à la fin d'année 2021., a déclaré Adam Grossman, cofondateur de Dark Sky.Pourquoi un tel rachat de la part d'Apple ? Sans grand doute, nous devons nous attendre à une refonte majeure de l'application Météo d'Apple, qui devrait intégrer les données de Dark Sky et gagner en précision et en fonctionnalités par la même occasion. On peut également espérer une déclinaison pour l'iPad, et pourquoi pas pour le Mac grâce aux outils de Catalyst . C'est en juin prochain, à l'occasion de la WWDC 2020 , qu'Apple présentera les nouveautés d'iOS 14 et de macOS 10.16 et pourrait ainsi nous donner des nouvelles de ses projets pour Dark Sky.