Un bug avec FaceTime sur les anciens appareils

Depuis l'arrivée d'iOS 13.4 et de macOS 10.15.4 la semaine dernière, de plus en plus d'utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir passer d'appels audio ou vidéo FaceTime avec les anciens appareils d'Apple équipés d'iOS 9.3.5 ou d'iOS 9.3.6, rapporte MacRumors . Pour toute une série d'appareils, comme l'iPad 2 et l'iPad 3, l'iPhone 4S, la première génération d'iPad mini ou encore l'iPod touch de cinquième génération, iOS 9.3.5 ou iOS 9.3.6 sont les systèmes les plus récents à être compatibles ; il n'est donc pas possible d'installer une mise à jour pour contourner le problème.Il semblerait donc qu'un bug ait fait son apparition avec les toutes dernières versions d'iOS et de macOS ; il est en effet toujours possible d'utiliser FaceTime avec les appareils sous iOS 9.3.5 ou iOS 9.3.6 depuis un appareil équipé d'iOS 13.3 ou de macOS 10.15.3. Voilà qui tombe particulièrement mal, en pleine période de confinement alors que ces appareils datés mais encore fonctionnels sont souvent ceux qui se retrouvent entre les mains de nos anciens. Espérons qu'Apple déploie un correctif très rapidement.