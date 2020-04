Foxconn évoque le retard pris par l'iPhone 12

Nous et les ingénieurs du client (sic) essayons de rattraper le temps perdu, après la perte d'un certain nombre de jours due aux restrictions de déplacement. L'opportunité est là, tout comme la possibilité que nous rattrapions le retard. Mais s'il y a de nouveaux délais dans les prochaines semaines ou les prochains mois, alors il faudra probablement envisager un report de la commercialisation. C'est toujours possible.

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sortiront-ils en temps et en heure, en septembre comme chaque année ? Rien n'est moins sûr : le développement des nouveaux smartphones d'Apple a pris du retard à cause des mesures de confinement mises en place dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, et tout devrait donc dépendre de la capacité d'Apple et de ses fournisseurs à mettre les bouchées doubles. Les doutes ne sont pas nouveaux , mais ils sont désormais officiels : dans une conférence destinée à ses investisseurs, Foxconn a en effet prévenu qu'une sortie plus tardive que d'habitude était une éventualité sérieuse, nous apprend Bloomberg aujourd'hui.

Concept par EverythingApplePro

Tout va donc dépendre de l'évolution de l'épidémie de coronavirus durant le printemps. Apple fait appel à des centaines de partenaires et fournisseurs un peu partout dans le monde pour aboutir à la mise en production d'un nouvel iPhone, et la situation évolue de jour en jour différemment d'une région du monde à l'autre. En bref, les risques sont encore bien trop nombreux pour que Foxconn et Apple soient sereins.