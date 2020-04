Apple assouplit sa règle sur les commissions de l'App Store

Apple a un programme établi pour les fournisseurs de vidéo par abonnement premium qui permet d'offrir certains avantages aux utilisateurs — incluant l'intégration avec l'application Apple TV, la prise en charge d'AirPlay 2, les applications tvOS, la recherche universelle, la prise en charge de Siri et, lorsque possible, l'authentification unique ou "zero sign-on". Sur certaines applications de divertissement vidéo premium comme Prime Video, Altice One et Canal+, les clients ont l'option d'acheter ou de louer des films et séries TV en utilisant le moyen de paiement associé à leur abonnement préexistant.

C'est un revirement historique : Apple vient pour la première fois d'assouplir sa fameuse règle sur les commissions appliquées sur les achats intégrés au sein des applications de l'App Store. Le changement a été repéré hier par The Verge : Amazon Prime Video permet désormais d'acheter ou de louer des films et des séries directement depuis l'application sur iOS et tvOS. Jusqu'ici, les utilisateurs étaient redirigés vers le web, ce qui permettait à Amazon de contourner les 30% de commission imposés par Apple. Apple a confirmé ce changement dans un communiqué :

Captures par 9To5Mac

L'air de rien, c'est une petite révolution qui vient d'être mise en place par Apple, qui avait jusqu'ici été très rigide avec les commissions de l'App Store et avait conduit certains fournisseurs, comme Netflix par exemple, à désactiver la possibilité de s'abonner au sein de leurs applications. Maintenant que cette première exception a été mise en place, on ne peut qu'espérer qu'Apple prenne une décision similaire pour d'autres types de services, et notamment les plateformes de streaming musical comme Spotify avec qui les relations sont très tendues depuis plus d'un an.