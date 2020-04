Certains MacBook Air et MacBook Pro de 2013 et 2014 bientôt obsolètes

Une nouvelle fournée d'ordinateurs portables d'Apple va bientôt rejoindre la liste des produits anciens et obsolètes de la marque, nous indique un mémo interne obtenu par MacRumors . Il s'agit des MacBook Air 11" et 13,3" de 2013 et 2014 ainsi que du MacBook Pro 13,3" de 2014. À partir du 30 avril 2020, Apple cessera donc d'assurer l'approvisionnement en pièces détachées pour ces modèles.Depuis un peu plus d'un an, Apple a assoupli sa règle sur la réparation des produits obsolètes : si toute prise en charge était anciennement refusée une fois un Mac considéré comme obsolète, il est désormais toujours possible d'obtenir une réparation si les pièces nécessaires sont toujours en stock. Si vous possédez un des Macs en question et que ce dernier a un problème, il ne vous reste en tout cas plus bien longtemps pour demander une réparation et être totalement certain de l'obtenir.