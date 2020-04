Une bien meilleure gestion des mots de passe avec iOS 14 ?

iOS 14 devrait intégrer un gestionnaire de mots de passe plus évolué qu'aujourd'hui, affirme 9To5Mac sur la base de découvertes réalisées au sein d'une version bêta interne de la future mise à jour. Le trousseau iCloud pourrait en effet évoluer pour mieux concurrencer certaines applications tierces, comme 1Password ou LastPass. Une des nouveautés majeures devrait être la capacité du système à prévenir l'utilisateur s'il utilise un mot de passe déjà enregistré sur un autre site web. Une autre évolution bienvenue devrait permettre de se connecter à un site web de manière sécurisée grâce à une identification à deux facteurs, mais sans avoir à recevoir un code ou un lien par SMS ou par e-mail ; ce serait le trousseau iCloud qui reprendrait cette charge de manière automatique.Notez qu'il est déjà possible de savoir si un mot de passe est unique à un site web ou non. Sur iOS, l'information est présente dans l'application Réglages > Mots de passe et comptes > Mots de passe Web/apps. Sur Mac, l'information est présente dans l'onglet Mots de passe des préférences de Safari. Le système affiche également une alerte si le mot de passe utilisé est jugé trop simple à deviner.Les bouts de code dénichés par 9ToMac ne le précisent pas, mais on imagine sans mal que ces nouveautés seront également présentes sur macOS 10.16, le trousseau iCloud fonctionnant avec les différents systèmes d'Apple. Les futures versions d'iOS et de macOS seront dévoilées à l'occasion de la WWDC 2020 , en juin prochain.