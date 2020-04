Intel dévoile les processeurs du MacBook Pro 16'' de 2020

Intel nous en avait donné un premier aperçu en janvier dernier, à l'occasion du CES : les processeurs Core de 10ème génération de la série H, ceux qui sont utilisés par Apple sur son MacBook Pro 16", pourront dépasser la barre des 5 GHz en mode Turbo. Aujourd'hui, le fondeur a enfin dévoilé la liste des puces en question, qui seront commercialisées dès ce mois-ci. On découvre donc les références qui devraient être utilisées par Apple sur son MacBook Pro 16" de 2020 un peu plus tard cette année.En entrée de gamme, le Core i7-10750H devrait succéder au Core i7-9750H actuel. La fréquence de base de 2,6 GHz est identique, mais le mode Turbo passe de 4,5 GHz à 5 GHz. En haut de gamme, il n'y a plus qu'un seul Core i9 contre deux actuellement ; le Core i9-10980HK présente une fréquence de base de 2,4 GHz, comme aujourd'hui sur le MacBook Pro 16" le plus haut de gamme (processeur en option), mais le mode Turbo passe de 5 GHz à 5,3 GHz. La mémoire vive associée gagne en vitesse, avec une fréquence de 2 933 MHz contre 2 666 MHz aujourd'hui.Toujours gravées avec une finesse de 14 nanomètres, les puces de la gamme Comet Lake-H d'Intel ne présenteront clairement pas d'importantes avancées par rapport aux processeurs actuels. Il faut bien évidemment s'attendre à quelques progrès en terme de puissance brute, mais tout dépendra de la capacité d'Apple à bien refroidir ces puces qui devraient beaucoup chauffer ; par définition, le mode Turbo n'est pas conçu pour tenir sa fréquence élevée sur la durée. Les avancées les plus intéressantes de cette génération pourraient se faire sur d'autres plans : par exemple, Apple pourrait profiter de l'occasion pour adopter le Wi-Fi 6 et ses débits plus rapides.Reste la question du calendrier. Le MacBook Pro 16" de 2019 a été présenté en novembre dernier et il est donc encore jeune : si Apple tient son rythme habituel, le MacBook Pro 16" de 2020 pourrait ne voir le jour qu'à l'automne prochain, ou au plus tôt durant l'été. L'hypothèse d'une révision anticipée pour revenir sur le même rythme que le MacBook Pro 13,3", dont la refonte est attendue pour le printemps , n'est pas totalement à exclure mais n'est pas la plus probable.