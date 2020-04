Apple confirme l'existence des AirTags par erreur

Oh la boulette. Au sein d'une vidéo publiée sur Apple Support , la chaîne YouTube d'Apple consacrée aux tutoriels, Apple a confirmé par erreur l'existence des AirTags, ses petits traqueurs qui ont fait l'objet de tant de rumeurs ces derniers mois. La vidéo, initialement repérée par Appleosophy et rapidement retirée par Apple, expliquait comment désactiver la fonctionnalité "Localiser mon iPhone" avant de pouvoir réinitialiser l'iPhone en question. Dans la section "Activer la localisation hors ligne", Apple explique queLe nom du petit accessoire de géolocalisation d'Apple n'est pas une surprise, ce dernier ayant déjà été repéré grâce à des références dénichées au sein d'iOS et le rachat de la marque AirTag par Apple. Cette vidéo le rend désormais officiel, ou presque. Cette fuite involontaire nous montre également qu'Apple se prépare activement au lancement de ce nouveau produit, les rumeurs pointant vers une présentation à l'occasion de la WWDC en juin prochain.Rappelons que les AirTags devraient prendre la forme de petits disques blancs, intégrant une pile bouton et prenant en charge la technologie Ultra Wideband (UWB) permettant une géolocalisation très précise grâce à la puce Apple U1 des derniers modèles d'iPhone. L'idée serait de pouvoir "taguer" les objets du quotidien que l'on ne souhaite absolument pas perdre (clé, valise, vélo, etc.), et de pouvoir les retrouver à tout moment. De nombreux éléments d'interface relatifs aux AirTags ont déjà été découverts au sein d'iOS, et nous avons déjà une idée assez précise de ce à quoi nous pouvons nous attendre ; vous pouvez retrouver les principaux détails sur cet article :