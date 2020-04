L'iPhone SE de 2020 confirmé par le site d'Apple ?

Mise à jour 15:07 :

Apple a supprimé la mention de l'iPhone SE de la page du protège-écran de Belkin.

Le lancement du successeur de l'iPhone 8 serait absolument imminent. Hier soir, nos confrères de 9To5Mac ont même affirmé que le lancement des précommandes pourrait être pour ce vendredi, et que le nom du téléphone en question serait « iPhone SE » et non « iPhone 9 » comme le voulaient de nombreuses rumeurs. Décliné en trois coloris (blanc, noir et rouge) et trois capacités (64 Go, 128 Go et 256 Go), l'iPhone SE de 2020 reprendrait le design de l'iPhone 8 mais il intégrerait des composants plus récents, comme la puce Apple A13 de l'iPhone 11.Ce vendredi matin, l'Apple Store américain semble confirmer le nom de ce nouveau téléphone : un protège-écran en verre de Belkin pour l'iPhone 7 et l'iPhone 8 a changé de nom et est désormais conçu. Il ne peut pas s'agir d'une référence à l'iPhone SE original, qui est plus petit et ne peut donc pas être compatible avec cet accessoire. Sur l'Apple Store français , ce changement n'a pas (encore ?) été pris en compte.Il est fréquent que les précommandes d'un nouveau modèle d'iPhone soient lancées un vendredi, mais il est en revanche extrêmement rare qu'Apple dévoile un nouveau produit en fin de semaine ; la présentation a généralement lieu quelques jours avant la commercialisation. Les habitudes d'Apple sont néanmoins bouleversées en ce moment, et le lancement de ce nouvel iPhone pourrait donc être atypique. Nous serons très bientôt fixés...