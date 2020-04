Apple Music toujours loin derrière Spotify en 2019

Avec 358 millions d'abonnés en 2019, soit 32% de plus qu'en 2018, l'industrie du streaming musical s'est portée comme un charme l'année dernière, selon une étude de Counterpoint Research . C'est Spotify qui continue à se tailler la part du lion, avec 35% des abonnements pour 31% des revenus, alors qu'Apple, bon second, représente 19% des abonnements pour 24% des revenus. En troisième place, Amazon Music n'est pas bien loin avec 15% des abonnements.Spotify continuerait de séduire les foules avec ses offres promotionnelles, ses opérations de communication agressives et surtout sa capacité à proposer des contenus exclusifs. Apple continuerait toutefois de consolider sa base d'utilisateurs, avec une hausse de 36% des abonnements l'année dernière. En 2020, le marché du streaming musical continuerait sur sa lancée et pourrait compter jusqu'à 450 millions d'utilisateurs, soit 25% d'augmentation d'une année sur l'autre.