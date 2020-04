Apple rachète la startup Voysis pour améliorer Siri

Apple a confirmé à Bloomberg le rachat de la startup d'intelligence artificielle Voysis. Cette entreprise irlandaise a développé une plateforme visant à améliorer la compréhension des assistants vocaux. Plus spécifiquement, Voysis s'est spécialisé dans les applications de shopping, l'objectif étant de mieux interpréter les demandes des utilisateurs pour mieux filtrer les produits proposés. Par exemple, un utilisateur peut demander, puiset enfin, le système se chargeant de comprendre le langage naturel et d'associer les différentes variables pour proposer les résultats les plus précis possibles.Apple rachète très régulièrement des startups lui permettant d'améliorer certains aspects de son assistant vocal. Le mois dernier, nous avons ainsi appris le rachat de Laserlike , un mois seulement après celui de PullString ... qui succédait d'un mois à celui de Xnor.ai . Comme toujours, Apple n'a pas souhaité faire de commentaire sur les objectifs précis de ses rachats, mais il s'agit sans le moindre doute de développer de nouveaux services pour Siri et d'améliorer les performances globales de son assistant.