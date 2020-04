iOS 14 : des fonds d'écran revus, et des widgets ?

Avec iOS 14, Apple reverrait sa manière de gérer les fonds d'écran. 9To5Mac nous avait déjà confié que les fonds d'écran seraient désormais classés par thèmes, avec la possibilité pour les développeurs d'intégrer des images relatives à leurs applications directement dans les réglages d'iOS. Aujourd'hui, @DongleBookPro nous partage sur Twitter un premier aperçu de cette petite réorganisation à venir ; c'est déjà ce compte qui avait publié les copies d'écran de la fonctionnalité CarKey Aujourd'hui sur iOS 13, les fonds d'écran sont classés par type (Dynamique, Image ou Live) dans des dossiers avec une navigation verticale. Sur iOS 14, les différentes collections se succéderaient verticalement, l'utilisateur devant faire défiler les fonds d'écran horizontalement sans avoir à ouvrir de dossier. Pour chaque fond d'écran, Apple proposerait une option permettant une modification automatique de l'image choisie pour une intégration plus discrète sur l'écran d'accueil de l'iPhone, par exemple en générant un dégradé ou une version floue du visuel.

En mode sombre

En mode clair

On retrouve dans cette fuite les dernières indiscrétions du site 9ToMac, qui ajoute que les nouvelles options de modification automatique des fonds d'écran pourraient s'inscrire dans un nouveau projet plus large : l'intégration de widgets directement sur l'écran d'accueil. Aujourd'hui, les widgets ne sont présents que sur une page dédiée sur la gauche de l'écran d'accueil. Avec iOS 14, les widgets pourraient être placés n'importe où, et déplacés à l'envi comme les icônes d'applications. Cette nouvelle fonctionnalité, qui prendrait le nom de code "Avocado", ne serait encore pas finalisée et pourrait donc toujours être abandonnée avant la présentation d'iOS 14 en juin prochain