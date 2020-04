Le scanner LiDAR de l'iPhone 12 Pro en fuite ?

Un schéma des capteurs arrières de l'iPhone 12 Pro serait en fuite sur le web. D'abord publié par @conceptsiphone il y a déjà une semaine, il a été repris par @choco_bit hier et son authenticité a été confirmée par Max Weinbach et EverythingApplePro . Issu d'une version bêta interne d'iOS 14 qui daterait du mois de mars — et qui serait donc bien plus récente que celle du mois de décembre qui a déjà révélé de nombreux petits secrets ces dernières semaines — ce visuel nous montre que le prochain porte-étendard d'Apple serait bien doté de trois caméras, comme aujourd'hui, et accueillerait en complément le scanner LiDAR déjà intégré sur la dernière gamme d'iPad Pro . Les principaux capteurs seraient disposés en carré, alors que le flash se retrouverait au centre et le micro sur la partie basse.Si ce visuel est bien authentique, il nous donne peut-être une indication très importante au sujet de l'encoche de l'iPhone 12 Pro. La disposition des capteurs arrières de l'iPhone 11 Pro actuel est contrainte par la présence de l'encoche, de l'autre côté du téléphone, qui accueille les capteurs nécessaires au bon fonctionnement de la reconnaissance faciale de Face ID. L'ultra grand-angle est aujourd'hui situé sous le flash, et ce n'est pas pour rien : le flash est suffisamment fin, contrairement à l'appareil photo, pour pouvoir se glisser derrière l'encoche. Si l'iPhone 12 Pro bouleverse cette organisation avec un ultra grand-angle situé au même niveau que le grand-angle principal, cela pourrait signifier qu'Apple a réussi à nettement réduire la largeur de l'encoche. Une déduction a qui inspiré à EverythingApplePro le concept suivant :Si une nouvelle version bêta interne d'iOS 14 incluant un visuel de l'iPhone 12 Pro est bien entre les mains de certains développeurs extérieurs à Apple, il faut s'attendre à une déferlante de fuites au sujet du prochain système d'exploitation mobile d'Apple et au sujet des prochains modèles d'iPhone dans les jours à venir. Rappelons que la présentation d'iOS 14 est attendue pour la WWDC en juin , alors que celle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro doit avoir lieu en septembre, si Apple et ses fournisseurs ne prennent pas trop de retard d'ici-là.