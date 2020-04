Apple braderait le HomePod... auprès de ses employés

Apple vient de mettre en place une promotion extrêmement rare pour ses employés, qui peuvent actuellement s'offrir un HomePod à moitié prix, nous apprennent iGeneration et 9To5Mac . Au lieu de 299 dollars habituellement, les employés d'Apple peuvent donc bénéficier d'un tarif de 149,50 dollars, une mesure qui semble avoir été mise en place pour faire diminuer les stocks de cette enceinte connectée qui se vend plutôt mal

Copie d'écran par iGeneration

S'agit-il de réduire un peu les stocks suite à une production trop importante, ou plutôt de vider totalement les stocks à l'approche d'un nouveau modèle ? Nul ne le sait pour le moment, mais plusieurs rumeurs ont évoqué la possibilité qu'Apple commercialise un HomePod moins cher en 2020. Le nouveau modèle, qui serait plus petit et moins puissant avec deux tweeters au lieu de sept sur le modèle actuel, pourrait néanmoins être commercialisé en complément et non en remplacement du modèle actuel. À moins qu'une mise à jour soit également au programme pour le "gros" modèle, par exemple pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités ? Suspense...