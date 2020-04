Réalité virtuelle : NextVR racheté par Apple ?

Apple serait en plein dans le rachat de NextVR, nous apprend 9To5Mac . L'entreprise californienne est spécialisée dans la retransmission d'événements en direct pour les appareils de réalité virtuelle. La transaction, d'un montant d'une centaine de millions de dollars, impliquerait le déménagement d'un certain nombre d'employés de NextVR de San Diego à Cupertino ; ce sont les employés en question, déjà prévenus de leur changement de lieu de travail à venir, qui auraient rendu l'information publique.Pourquoi Apple serait-elle séduite par une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle, alors que c'est généralement plutôt la réalité augmentée qui intéresse les ingénieurs de Cupertino ? Au-delà de l'activité de NextVR, l'acquisition pourrait permettre à Apple de récupérer quelques dizaines de précieux brevets relatifs au streaming, sans oublier de nombreux ingénieurs qualifiés.

(vous pouvez vous déplacer dans la vidéo)

Avec l'intégration d'un scanner LiDAR sur l'iPad Pro de 2020 et bientôt sur l'iPhone 12 Pro , Apple continue de mettre en place les technologies qui vont permettre l'essor de certaines applications de réalité augmentée et virtuelle. Apple aurait plusieurs nouveautés ambitieuses dans ses cartons, jusqu'à la mise au point de lunettes connectées , et il est donc probable que les rachats de startups spécialisées dans ces domaines se multiplient dans les prochaines années.