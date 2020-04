Le MacBook Pro 14,1'' dévoilé en mai ?

La tant attendue refonte du MacBook Pro 13,3" serait prévue pour le mois de mai, selon Jon Prosser qui précise que le nouveau modèle porterait le nom de code J223 en interne. Leaffirme ne pas avoir d'information sur la taille d'écran, qui pourrait augmenter selon de nombreuses rumeurs. Si on en croit Ming-Chi Kuo, Apple pourrait en effet passer de 13,3" à 14,1" , ce qui devrait offrir une surface de travail plus confortable sans trop augmenter la taille du châssis grâce à la réduction des marges autour de l'écran.Après la récente commercialisation du MacBook Air de 2020 , qui intègre le nouveau clavier à mécanisme à ciseau inauguré par le MacBook Pro 16" en fin d'année dernière, le MacBook Pro 13,3" est le dernier ordinateur d'Apple à être encore équipé du clavier à mécanisme papillon, moins confortable et surtout moins fiable. Outre l'adoption du nouveau clavier, la révision à venir devrait être l'occasion pour Apple de faire évoluer d'autres points importants, comme le stockage qui devrait enfin être d'un minimum de 256 Go en entrée de gamme (lire :). Si le MacBook Pro 13,3" vous fait de l'oeil, il est donc vivement conseillé de reporter votre achat de quelques semaines si vous en avez la possibilité...