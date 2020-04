Coronavirus : Apple fabrique des visières de protection

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Il y a deux semaines, Tim Cook avait annoncé qu'Apple était parvenue à se procurer 10 millions de masques chirurgicaux et qu'elle allait les donner aux soignants en ayant besoin aux États-Unis — ce nombre a désormais dépassé la barre des 20 millions. Aujourd'hui, le patron d'Apple, toujours confiné à son domicile, a annoncé qu'Apple a fait travailler ses ingénieurs, ses équipes logistiques et ses sous-traitants sur un projet d'écrans faciaux, qui comportent une visière afin de protéger l'intégralité du visage. Ces écrans sont stockés totalement à plat pour optimiser le transport en volume, peuvent s'assembler en moins de deux minutes et sont bien sûr ajustables.Apple a déjà commencé à produire ces visières aux États-Unis et en Chine, et de premières livraisons ont eu lieu la semaine dernière en Californie avec des retours encourageants du corps médical. Apple compte tenir un rythme supérieur à un million d'unités par semaine. Seuls les États-Unis sont concernés pour le moment, mais Tim Cook indique espérer pouvoir élargir rapidement la distribution à d'autres pays.Alors qu'environ trois milliards d'individus sont actuellement dans une situation de confinement un peu partout dans le monde dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, Apple a fermé ses boutiques physiques et a dû adopter en urgence le télétravail pour un grand nombre de développeurs et d'ingénieurs. Même si tout ne fonctionne pas comme d'habitude et que du retard peut être pris dans la mise au point de certains produits, Apple continue de développer et de dévoiler des nouveautés durant cette période si particulière.