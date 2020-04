Certains utilisateurs touchés par des plantages à répétition sur macOS 10.15.4

Votre Mac a-t-il la désagréable tendance à redémarrer tout seul alors qu'il est en veille ou qu'il est en train de transférer de larges quantités de données depuis l'installation de macOS 10.15.4 , dont la version finale est disponible depuis le 24 mars ? Si oui, rassurez-vous : vous n'êtes pas seul. De plus en plus d'utilisateurs se plaignent de plantages à répétition sur la dernière version de macOS Catalina, a repéré MacRumors qui a compilé de multiples témoignages en provenance des forums d'Apple de Reddit ou encore de Twitter . Nous pouvons d'ailleurs confirmer l'information, cet article étant rédigé depuis un MacBook Pro 16" enchaînant effectivement les plantages depuis deux semaines.Apple ne s'est pour le moment pas exprimée officiellement sur le sujet, mais gageons que les développeurs de Cupertino — même en télétravail — sont déjà au courant du problème et planchent sur un correctif. Espérons qu'il ne faille pas attendre la sortie de macOS 10.15.5, qui vient tout juste d'entrer en version bêta et dont la version finale ne sera pas disponible avant le mois prochain, pour qu'une mise à jour soit déployée !