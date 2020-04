Concept : à quoi les widgets d'iOS 14 pourraient-ils ressembler ?

La rumeur revient régulièrement depuis quelques années, mais elle a pris un peu plus de corps cette année avec la découverte de mentions dans les sources d'une version bêta interne d'iOS 14 : Apple pourrait enfin intégrer des widgets directement sur l'écran d'accueil d'iOS, au milieu des icônes des applications. Si 9To5Mac, qui nous partageait cette indiscrétion ce week-end, précisait bien que les travaux étaient en cours et que le projet pouvait toujours être annulé avant son lancement, cela n'a pas empêché Parker Ortolani de se poser la question de ce à quoi une telle intégration pourrait ressembler.Le designer a imaginé un système permettant à chaque application de s'intégrer sous trois formes : l'icône habituelle, l'icône "Live" prenant la place de deux icônes classiques, et le widget prenant toute la largeur de l'écran sur une seule ligne, un clic prolongé sur l'application permettant d'afficher un menu proposant de passer d'une forme à l'autre.Ce que propose Parker Ortolani est simple et élégant, mais il ne s'agit bien sûr que d'une vue d'artiste et on ne sait pour le moment pas si Apple prendra cette direction précise. Il est possible qu'Apple se limite à deux modes, l'icône et le widget, et que les widgets soient distincts des icônes : chaque application pourrait ainsi proposer plusieurs widgets (par exemple, un widget par ville pour la météo). iOS 14 sera présenté en juin, à l'occasion de la WWDC 2020 . C'est à ce moment là que nous serons fixés.