Disney+ est enfin disponible en France

Voilà un nouveau concurrent pour Apple TV+ en France, et ce n'est pas n'importe lequel : le mastodonte Disney+ est lancé aujourd'hui dans l'Hexagone ! La sortie du service de streaming de Disney était initialement prévue pour le 31 mars 2020 , mais elle a été repoussée suite à la demande du gouvernement français, qui ne souhaitait pas trop surcharger le réseau Internet du pays au début de la période de confinement. Pour ce lancement, la qualité de l'image est d'ailleurs bridée d'environ 25% pour économiser de la bande passante — plusieurs autres opérateurs de streaming ont pris la même mesure Côté contenus, on retrouve plus de 500 films et plus de 300 séries issus de différents univers : les films et dessins animés classiques de Disney, les blockbusters de Marvel, les merveilles de Pixar, l'univers de Star Wars, les documentaires de National Geographic, et plusieurs créations originales spécifiquement destinées à Disney+. Le catalogue français n'est pas identique à ce que Disney propose aux États-Unis ; la chronologie des médias imposant un délai pouvant atteindre 36 mois avant la diffusion d'un film sur une plateforme de streaming est passée par là.Disney+ présente un tarif agressif à 6,99 € par mois ou 69,99 € par an, avec sept profils individuels autorisant jusqu'à quatre flux simultanés en qualité Ultra HD 4K lorsque ce format est disponible. À 4,99 € par mois mais avec un catalogue autrement moins étoffé, Apple TV+ n'a qu'à bien se tenir ! Disney+ est disponible sous la forme d'application sur iOS (Apple TV inclus), sur Android , Fire TV d'Amazon, Roku, Chromecast, Xbox One et PlayStation 4 ainsi que les téléviseurs de LG et Samsung. Et bien sûr, vous pouvez également y accéder directement depuis n'importe quel navigateur . Sept jours d'essai sont offerts.