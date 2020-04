Le design de l'iPhone 12 Pro déjà en fuite ?

Depuis quelques jours circule chez certains développeurs tiers une version bêta interne d'iOS 14 qui a déjà révélé plusieurs secrets, comme l'arrivée possible de widgets sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Cette version d'iOS 14 nous avait déjà confirmé l'arrivée du scanner LiDAR de l'iPad Pro sur l'iPhone 12 Pro cet automne, avec une réorganisation des capteurs à l'arrière du smartphone. Aujourd'hui, @choco_bit a visiblement fait une découverte encore plus importante dans les sources du système : un schéma nous montrant l'intégralité de l'iPhone 12 Pro, à l'avant comme à l'arrière ! L'information a été confirmée par ConceptsiPhone , déjà à l'origine de la première fuite nous montrant la réorganisation des capteurs, ainsi que par Jon Prosser qui nous livre des images de bonne qualité :On retrouve donc le fameux nouveau bloc de capteurs à l'arrière, avec une nouvelle disposition en carré pour permettre de loger le scanner LiDAR en bas à droite. Le flash se retrouve au milieu, et le micro est centré sur la partie basse. On s'en doutait , et le schéma le confirme : la réorganisation des capteurs à l'arrière de l'iPhone s'accompagne vraisemblablement d'une réduction notable de la taille de l'encoche à l'avant !Une autre image issue d'iOS 14 nous apporte également la confirmation qu'Apple prépare l'intégration de widgets à l'écran d'accueil de l'iPhone. Pouvant vraisemblablement prendre la place de deux icônes (verticalement ou horizontalement) ou de quatre icônes (sous la forme d'un carré), les widgets pourraient être placés n'importe où, entre les classiques icônes d'applications.On ne peut s'empêcher de conserver une certaine prudence face à ces images, qui sont en provenance de sources encore nouvelles dans le petit monde des rumeurs Apple. Les changements que nous venons de découvrir semblent néanmoins crédibles, en attendant que d'autres fuites nous apportent des informations complémentaires sur le sujet et nous permettent de confirmer l'authenticité de ces séduisants schémas.