Apple compte-t-elle tuer la marque Beats ?

Apple a racheté Beats en 2014 et a depuis continué de commercialiser de nouveaux produits sous la marque fondée par Dr. Dre et Jimmy Iovine — la dernière annonce en date concerne les Powerbeats4 qui sont sortis le mois dernier. La marque Beats est extrêmement forte, notamment grâce à ses partenariats avec de multiples personnalités et son identité graphique bien particulière. Apple possède toutefois une des rares marques au monde capable de la supplanter. Les AirPods sont encore tout récents — les premiers modèles ont été présentés en 2016 — mais ils rencontrent un succès fulgurant. La tentative d'Apple de monter en gamme avec les AirPods Pro en fin d'année dernière a également très bien fonctionné , et les responsables marketing de l'entreprise souhaiteraient désormais aller plus loin.Selon le Jon Prosser , Apple aurait en effet dans ses cartons une troisième gamme d'AirPods, qui prendraient le nom d'AirPods X. Ces modèles, destinés aux utilisations les plus sportives, devraient être inspirés des BeatsX et être commercialisés à l'automne. Nom de code B517, il pourraient être vendus aux alentours de 200 dollars, c'est à dire au même tarif que les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil. Il pourrait s'agir des fameux « AirPods Pro Lite » , ces modèles intra-auriculaires moins chers que les AirPods Pro évoqués par DigiTimes en début d'année.Apple prévoirait également la commercialisation de son premier casque audio circum-aural, dont le nom n'est pas encore connu mais qui s'est déjà montré sous la forme d'une icône sur une version bêta d'iOS. Nom de code B515, ce modèle qui serait concurrent du Bose 700 aurait un tarif premium pouvant atteindre 350 dollars et il pourrait être présenté dès la WWDC 2020 en juin prochain.

L'objectif ultime d'Apple serait selon Jon Prosser de se débarrasser progressivement de la marque Beats, qui serait avantageusement remplacée par les AirPods du côté des écouteurs et par un nom qui n'est pas encore connu du côté des casques. Pour les enceintes, il faut également s'attendre à ce qu'Apple décline sa marque HomePod dans les prochaines années, et un modèle moins cher serait d'ailleurs déjà prévu pour cette année 2020.Ces allégations sont à prendre avec le recul qui s'impose, mais la stratégie évoquée semble cohérente et crédible au vu de l'incursion de plus en plus sérieuse d'Apple dans le secteur de l'audio. Si Apple abandonne bel et bien la marque Beats, cela ne sera néanmoins pas du jour au lendemain ; il faut s'attendre à une transition sur quelques années.