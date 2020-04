L'iPhone 9 / SE 2, finalement pour le 15 avril ?

L'iPhone 9, ou iPhone SE de 2020 selon les rumeurs, pourrait être présenté la semaine prochaine, selon Jon Prosser et Max Weinbach qui n'en démordent pas depuis le début du mois. Alors que 9To5Mac pensait qu'un lancement était possible dès vendredi dernier , il semble que cette prédiction était seulement due à l'apparition d'une mention de l'iPhone SE sur un accessoire vendu sur le site d'Apple. Apple lançant souvent ses nouveaux produits le mardi ou le mercredi, ce pourrait donc être pour le 14 ou le 15 avril, avec de premières livraisons prévues une semaine plus tard.

Concept par appledsign

Personne ne semble réellement savoir comment ce nouveau téléphone va s'appeler, et on peut régulièrement découvrir la mention d'un « iPhone 9 » ou un « iPhone SE 2 » dans les mentions légales de certains opérateurs téléphoniques qui se préparent au lancement. Il devrait quoi qu'il en soit s'agir d'une version mise à jour de l'iPhone 8, avec l'intégration de la puce Apple A13, de 1 Go de mémoire vive supplémentaire et possiblement d'un meilleur appareil photo. Encore un tout petit peu de patience !