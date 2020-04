Apple pourrait utiliser Face ID pour déterminer l'orientation de l'écran de l'iPhone et l'iPad

Apple utilise aujourd'hui l'accéléromètre de l'iPhone et de l'iPad pour déterminer la position de l'appareil par rapport à la gravité et orienter l'interface affichée à l'écran en fonction. Il y a cependant certaines utilisations pour lesquelles cette orientation automatique ne correspond pas à la position de l'utilisateur, alors forcé de verrouiller la rotation automatique de l'écran ou de changer de position. Typiquement, c'est un cas de figure fréquent lors d'une utilisation de l'iPhone en position allongée, au lit, ou lorsque l'iPhone ou l'iPad est posé parfaitement à plat sur une table et ne sait plus où donner de la tête.En complément de l'accéléromètre, Apple a donc pensé à utiliser Face ID pour déterminer la position de l'utilisateur par rapport à l'écran, et c'est l'objet d'une demande de brevet publiée ce mois-ci. Si l'accéléromètre de l'iPhone détecte une position horizontale mais que la caméra frontale de Face ID détecte que le visage de l'utilisateur est également en position horizontale, Apple pourrait alors désactiver le changement automatique d'orientation de l'écran.Voilà une idée toute simple qui pourrait éviter quelques manipulations inutiles aux utilisateurs et donner un nouvel usage aux capteurs frontaux de Face ID. Bien sûr, il ne s'agit ici que d'une demande de brevet parmi de nombreuses autres, et de nombreuses inventions d'Apple ne sortent jamais des laboratoires de Cupertino. Ce concept pourrait donc se retrouver sur une future version d'iOS... ou pas.