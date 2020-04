watchOS 6.2.1 apporte le correctif de FaceTime sur l'Apple Watch

Utilisateurs d'Apple Watch, une nouvelle version de watchOS est disponible pour votre montre connectée : il s'agit de watchOS 6.2.1, une mise à jour mineure sortie à peine plus de deux semaines après watchOS 6.2 qui ne semble avoir qu'un seul but : corriger le bug de la précédente version qui empêchait les appels FaceTime audio avec les anciens appareils sous iOS 9.3.6 et OS X El Capitan 10.11.6 ou antérieur.Pour installer watchOS 6.2.1, vous devez comme toujours utiliser l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone. Attention, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie et qu'elle soit placée sur son chargeur.