Les nouveaux emojis de 2021 vont avoir six mois de retard

Chaque année à l'automne, une mise à jour des différents systèmes d'exploitation d'Apple apporte la prise en charge d'une nouvelle fournée d'emojis, dont la liste est déterminée avec quelques mois d'avance par le consortium Unicode, avec une présentation qui a généralement lieu durant le mois de mars. En 2020, ce sont 117 nouveaux emojis qui ont été annoncés avec 62 visuels différents et 55 variantes de genre et de couleur de peau. Pour 2021, il y aura du retard. On devait initialement découvrir les futurs visuels en mars 2021, mais l'épidémie de coronavirus est passée par là et les entreprises membres du consortium Unicode revoient leurs priorités...

Les nouveaux emojis de 2020

Le consortium Unicode vient ainsi d'annoncer que la présentation de la version 14 du standard Unicode sera repoussée de mars à septembre 2021. L'arrivée de la nouvelle liste au sein des systèmes d'Apple pourrait donc attendre le début d'année 2022. Une version intermédiaire numérotée 13.1 et qui permettrait de créer des séquences d'emojis (par exemple, l'association d'un emoji chat et d'un emoji carré noir permettrait de créer un chat noir) pourrait être dévoilée entre temps avec un calendrier différent, mais le consortium Unicode n'a pas encore pris de décision définitive sur le sujet.