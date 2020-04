Des soucis de firmware avec les AirPods de remplacement

Un nouveau firmware est vraisemblablement dans les tuyaux pour les AirPods, et certains utilisateurs ayant reçu un écouteur de remplacement en étant équipé de la part du SAV d'Apple en ont fait l'amère expérience. Numéroté 2D3, le nouveau firmware est incompatible avec les écouteurs équipés d'un firmware plus ancien ! Le firmware 2D3 n'étant pas encore publiquement disponible, il est impossible de mettre à jour un écouteur non compatible et certains utilisateurs ayant fait remplacer un AirPod défectueux par le SAV d'Apple se retrouvent donc avec une paire composée de deux écouteurs incompatibles entre eux.

Un firmware différent d'un AirPod à l'autre (via @blue_marzipan)

Selon les différents témoignages disponibles, par exemple sur Reddit et sur iMore , le service client d'Apple n'aurait pas de solution technique satisfaisante à proposer aux utilisateurs concernés, à moins de remplacer les deux écouteurs ; des techniciens auraient même conseillé à des utilisateurs touchés... d'attendre la sortie du firmware 2D3, sans toutefois en connaître la date de sortie. De très nombreux employés d'Apple étant actuellement en télétravail dans des conditions inhabituelles, il y a visiblement eu un petit retard pour le déploiement de ce firmware 2D3 ; nous ne pouvons qu'espérer une résolution rapide.