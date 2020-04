Tiens, les délais de l'iPhone 8 explosent...

Apple semble rencontrer quelques difficultés dans ses stocks d'iPhone 8 à l'approche du remplacement de ce modèle d'entrée de gamme : les délais avant expédition lors d'une commande sur l'Apple Store viennent d'exploser, atteignant sur certains modèles jusqu'à 6 à 8 semaines ! Bien sûr, il pourrait s'agir d'une difficulté d'approvisionnement temporaire, une hypothèse d'autant plus crédible dans le cadre de l'épidémie de coronavirus qui a fortement perturbé les lignes de production d'Apple en Chine, mais il est difficile de ne pas penser au résultat d'une liquidation des stocks avant l'arrivée du remplaçant de l'iPhone 8 dans les prochaines semaines.On sait en effet depuis quelques mois qu'Apple prépare un nouveau modèle d'iPhone d'entrée de gamme, que nous avons souvent surnommé iPhone 9 ou iPhone SE 2. Ce nouveau modèle a même déjà été repéré dans les sources d'iOS ainsi que sur la boutique en ligne d'Apple elle-même. Conservant un design pratiquement identique à celui de l'iPhone 8, ce nouveau modèle devrait intégrer des composants plus au goût du jour, comme la puce Apple A13, 1 Go de mémoire vive supplémentaire et peut-être un nouvel appareil photo. Selon les dernières indiscrétions en date, l'iPhone 9 / SE 2 pourrait être dévoilé par Apple dès la semaine prochaine