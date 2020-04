Le plafond des paiements sans contact relevé à 50  ?

Depuis le début de la période de confinement, les habitudes de paiement ont changé en France. Alors que les retraits aux distributeurs ont chuté de plus de 50%, les paiements sans contact ont fortement progressé chez les petits commerçants : plus personne ne veut mettre ses doigts sur un appareil manipulé par des dizaines voire des centaines de clients par jour. La progression globale du paiement sans contact ne serait toutefois que de 5% au niveau national : beaucoup de paiements ne peuvent être réalisés sans contact car ils sont au-dessus du plafond de 30 €.Sans ouvrir totalement les vannes pour des raisons évidentes de sécurité, les banques réfléchissent à relever le plafond du paiement sans contact qui pourrait rapidement passer de 30 € à 50 €, nous apprend Europe 1 aujourd'hui., a confié un banquier qui veut éviter de revivre la situation de 2017, lorsque le plafond était passé de 20 € à 30 € : il avait alors fallu remplacer toutes les cartes bancaires, ce qui avait pris trois ans. Cette fois-ci, le changement devrait être plus simple :. La période de confinement pourrait alors être terminée, ou sur le point de l'être, mais certaines habitudes devraient rester.Selon Europe 1, les banques prendront cette décision la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a normalement aucun plafond avec Apple Pay (sauf en cas de limite spécifique à un établissement bancaire ou à un terminal de paiement non mis à jour), qui permet donc d'aller au-delà de cette limite de 30 € de manière sécurisée grâce à l'authentification biométrique de Touch ID ou de Face ID sur l'iPhone. De très nombreuses banques françaises prennent en charge le service de paiement mobile d'Apple — vous pouvez en retrouver la liste sur cette page — et de nouveaux partenaires sont ajoutés régulièrement : Apple a déjà annoncé son intention d'être compatible avec 99% des cartes françaises d'ici la fin de cette année 2020.