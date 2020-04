iOS 14 : un aperçu des apps sans avoir à les installer ?

iOS 14 proposerait une nouvelle façon d'interagir avec les applications de l'App Store, selon une découverte réalisée par 9To5Mac au sein d'une version bêta interne de cette future mise à jour. Une nouvelle API surnommée "Clips" permettrait au système de télécharger une portion de l'app à la volée lorsqu'un utilisateur scanne un code QR relatif à celle-ci, puis d'afficher du contenu interactif au sein d'une fenêtre volante. L'utilisateur pourrait donc avoir accès à un aperçu et à quelques fonctionnalités basiques de l'application sans avoir à télécharger préalablement cette dernière.Aujourd'hui, lorsqu'un utilisateur scanne un code QR avec son iPhone, il est redirigé sur Safari si l'application n'est pas déjà installée. Grâce cette nouvelle API, l'utilisateur pourrait bénéficier d'une bien meilleure expérience. Sur YouTube par exemple, la vidéo serait instantanément lancée dans une interface native, même si l'application n'est pas présente sur le téléphone. Une option lui permettrait bien sûr à l'utilisateur de télécharger l'application complète sur l'App Store, mais cette démarche ne serait ainsi plus nécessaire pour une interaction basique et ponctuelle, ce qui pourrait révolutionner certains usages.

Le scan d'un code QR sur iOS 13

Nos confrères nous indiquent que le code issu d'iOS 14 qu'ils ont pu analyser contient des références à YouTube, OpenTable, Yelp, DoorDash et Sony (pour l'application Second Screen), signe qu'Apple travaille déjà avec quelques partenaires pour tester ce nouveau type d'intégration. Si Apple ne rencontre pas d'écueil majeur dans le développement de la nouvelle API, nous devrions découvrir tous les détails de cette nouvelle fonctionnalité à l'occasion de la WWDC 2020 , qui se tiendra en juin.