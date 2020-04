Le chargeur AirPower d'Apple serait bien de retour, un prototype en vadrouille

Le mois dernier, Jon Prosser affirmait que le chargeur AirPower, dont le développement avait été officiellement abandonné par Apple en mars 2019, était de retour sur la planche à dessin . Les ingénieurs de Cupertino tenteraient de résoudre les problèmes de surchauffe de cette technologie, qui consiste à superposer de multiples bobines afin de permettre la charge simultanée de trois appareils, où que ces derniers soient placés sur le chargeur.Revenant sur le sujet aujourd'hui, Jon Prosser affirme que les ingénieurs d'Apple oeuvrent actuellement — en télétravail — sur un prototype numéroté C68 qui intègre la puce Apple A11 (déjà utilisée sur l'iPhone 8 et l'iPhone X) pour mieux gérer la répartition de la chaleur. Le problème viendrait notamment de l'Apple Watch, qui intègre une technologie dérivée de la recharge Qi qui nécessite un peu plus de puissance que l'iPhone ou que le boîtier des AirPods pour une recharge optimale. La puce Apple A11 permettrait de moduler dynamiquement la puissance fournie sur certaines parties du chargeur pour conserver des températures aussi acceptables que possible. Jon Prosser affirme que le système de charge sans fil de l'Apple Watch pouvait conduire d'anciens prototypes à prendre feu...

Le prototype C68 d'AirPower

Il n'est pas question pour le moment de date de sortie, le projet n'étant pas suffisamment avancé, mais le serpent de mer reprend vie alors qu'Apple pourrait dévoiler d'ici cet été un petit chargeur sans fil bien moins ambitieux, histoire de concurrencer les multiples chargeurs de marque tierce vendus aujourd'hui sur l'Apple Store en ligne. Apple, qui déclarait l'année dernière que, a vraisemblablement tenu parole. À suivre...