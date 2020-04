Apple et Google partenaires pour le suivi du COVID-19

Apple et Google viennent d'annoncer un partenariat pour offrir aux différents gouvernements et organismes de santé une solution pour enrayer la pandémie de coronavirus qui fait rage un peu partout dans le monde. Il s'agit d'unLe projet d'Apple et de Google part du principe que le COVID-19 se transmet par proximité et que la période d'incubation est longue : il est impossible de prévenir toutes les personnes que l'on a croisées pendant la période d'incubation après avoir été testé positif quelques jours plus tard. L'idée est donc de mettre en place un système de suivi permettant de pouvoir identifier toutes les rencontres — sans pour autant transformer cette belle idée en système de surveillance généralisé — et de pouvoir alerter toutes les personnes ayant été en contact rapproché d'un utilisateur s'étant ultérieurement déclaré positif au sein de l'application.Le système en train d'être mis au point par Apple et Google est basé sur un échange de clés temporaires dès lors que deux smartphones sont à proximité, et l'envoi des clés anonymes en question sur un serveur de stockage conservant les données pendant approximativement deux semaines. Régulièrement, les smartphones de personnes déclarées saines téléchargeraient la liste des clés des personnes s'étant déclarées positives dans la région. En cas de correspondance, une notification prévenant l'utilisateur d'un risque potentiel de contamination serait affichée, ainsi que des conseils sur les mesures à prendre.Les deux entreprises mettront dès le mois de mai des API à disposition des organismes de santé afin d'assurer une parfaite interopérabilité entre les appareils iOS et Android au sein des applications officielles dédiées à l'épidémie de COVID-19. Dans les prochains mois, c'est une plateforme plus complète qui sera bâtie avec une intégration plus profonde au sein des systèmes d'exploitation mobiles des deux marques. Apple et Google précisent que tout cela serait bien sûr uniquement sur la base du volontariat, et les partenaires déclarent vouloir le plus de transparence possible : une première documentation sur les technologies utilisées a déjà été publiée.