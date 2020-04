Confinement : des séries gratuites pour tous sur Apple TV+

Et si vous profitiez de cette période de confinement pour découvrir quelques créations d'Apple TV+ ? Apple vient de faire un petit geste pour ses utilisateurs n'étant pas inscrits à son service de streaming en offrant quelques titres gratuitement pour une durée limitée (qui n'est pas précisée). Sont concernéset le documentairePour bénéficier de cette offre, vous n'avez pas besoin de vous abonner : il vous suffit de vous connecter au service avec votre identifiant Apple habituel, et vous aurez normalement accès aux séries gratuites. Nous ne sommes étrangement pas parvenus à profiter de cette offre sur un navigateur , mais les contenus sont bien accessibles par le biais de l'application TV sur les différents appareils d'Apple. Si vous souhaitez accéder aux autres séries d'Apple, commepar exemple, notez que vous pouvez bénéficier de l'offre d'essai gratuite d'une semaine ; vous devrez en revanche faire la démarche de vous inscrire, puis de vous désinscrire une semaine plus tard.