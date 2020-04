Apple améliore son offre de financement à 0%

C'est en toute discrétion qu'Apple vient de mettre à jour son offre de financement à 0% , présente sur l'Apple Store en ligne depuis le 5 décembre dernier. Désormais, il est possible de régler en 12 ou 24 mensualités sans intérêts, au lieu de 6 ou 12 mensualités jusqu'ici. Autre changement et pas des moindres, le crédit à 0% est maintenant aussi proposé pour les produits reconditionnés du Refurb Store , même si les conditions générales de l'offre spécifient le contraire. L'option « Paiement échelonné » apparaît en effet au moment de la validation de la commande, comme pour les produits neufs classiques.Rappelons que cette offre est valable pour les commandes d'un montant compris entre 249 € et 5 000 €. Les produits de marque tierce peuvent être inclus dans la commande, mais seulement s'ils ne représentent pas plus d'un tiers du montant total de la facture. Notez que si vous optez pour cette offre de financement, le traitement de votre commande sera un peu plus long de quelques jours. L'offre sera disponible jusqu'au jeudi 7 mai 2020. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce programme de financement sur cette page