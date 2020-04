iPhone 12 Pro : encoche plus petite, bords plats, LiDAR...

L'iPhone 12 Pro devrait présenter un design qui rappellera celui de l'iPad Pro, affirment Mark Gurman et Debby Wu aujourd'hui sur Bloomberg . Les prochains modèles d'iPhone haut de gamme devraient en effet disposer de bords plats et non arrondis comme aujourd'hui, un peu comme l'iPhone 5 en 2012. Cette information n'est pas tout à fait nouvelle — l'analyste Ming-Chi Kuo parlait d'une ressemblance avec l'iPhone 4 dès septembre dernier — mais Mark Gurman est sans doute la source la plus fiable lorsqu'il s'agit des rumeurs sur les produits d'Apple en cours de préparation : c'est donc une confirmation bienvenue.Mark Gurman confirme deux autres éléments qui ont fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le mois dernier : l'iPhone 12 Pro serait bien doté du scanner LiDAR inauguré avec l'iPad Pro de 2020 en plus des trois appareils photos déjà présents sur les modèles actuels, et Apple profiterait bien de l'occasion pour réduire la taille de l'encoche à l'avant du téléphone. Mark Gurman précise qu'Apple tenterait bien de mettre au point un téléphone totalement dépourvu d'encoche, mais cela ne serait pas pour cette année. En bref, l'iPhone 12 Pro devrait bien ressembler au schéma qui circule depuis la semaine dernière, repris par EverythingApplePro sur le concept ci-dessous.

Concept par EverythingApplePro

Bloomberg rappelle qu'Apple aurait quatre nouveaux modèles de smartphones dans les cartons pour cette année : deux modèles pour succéder à l'iPhone 11 en entrée de gamme, et deux modèles pour succéder à l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max en haut de gamme. Selon Ming-Chi Kuo , les tailles pourraient être de 5,4" et 6,1" pour l'iPhone 12 classique (contre 6,1" pour l'iPhone 11), et 6,1" et 6,7" pour les iPhone 12 Pro (contre 5,8" et 6,5" aujourd'hui) — les quatre modèles devraient intégrer une dalle OLED et être compatibles 5G.Concernant le calendrier, il a souvent été question de retard suite à l'épidémie de coronavirus et Mark Gurman confirme que cela devrait bien être le cas : certains modèles pourraient être lancés avec plusieurs semaines de retard sur le timing habituel,. Rien de bien catastrophique, donc.