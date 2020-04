Un HomePod deux fois plus petit en préparation ?

Le HomePod se vendrait toujours aussi mal et Apple préparerait une version moins chère pour séduire un public plus large. Selon Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg , la prochaine enceinte connectée d'Apple serait à peu près deux fois plus petite que le modèle actuel, tout en conservant un design similaire. L'appareil aurait rencontré du retard dans son processus de développement, mais Apple compterait le commercialiser au second semestre, à temps pour les fêtes de fin d'année.Mark Gurman nous avait déjà parlé de cet hypothétique « HomePod mini », et cela dès le mois d'août dernier : le journaliste évoquait alors la présence de seulement deux tweeters, contre sept sur le modèle actuel. Cette nouvelle édition d'entrée de gamme devrait donc faire d'importants compromis en terme de son, mais un tel modèle pourrait rencontrer son public si le tarif se montre suffisamment attractif. À suivre...