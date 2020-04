Le HomePod bascule sur tvOS, pourquoi ?

Intéressante découverte de nos confrères de 9To5Mac dans les entrailles du dernier firmware du HomePod : depuis la sortie d'iOS 13.4 à la fin du mois dernier, l'enceinte connectée d'Apple a discrètement changé de système d'exploitation pour être désormais basée sur tvOS et non plus iOS. Les deux systèmes partagent la même base — tvOS n'est finalement qu'une variation du système original de l'iPhone — mais Apple met en place des éléments différents (interface, réglages, API, etc.) pour ses différentes plateformes. Pourquoi ce changement ?Apple ne s'est pas exprimée sur le sujet, et il faut donc se contenter d'hypothèses pour le moment. Nos confrères imaginent qu'il pourrait s'agir d'une histoire d'optimisation logicielle : tous les appareils sur iOS fonctionnent sur batterie, alors que tous les appareils sur tvOS sont reliés au secteur. Le HomePod et l'Apple TV partagent d'ailleurs un point commun intéressant : ils fonctionnent tous les deux en tant que concentrateur HomeKit pour le contrôle des accessoires de domotique. Également, Apple pourrait prochainement abandonner la prise en charge de la puce Apple A8 (qui équipe notamment l'iPad mini 4, et l'iPad Air 2 dans sa variante A8X) par iOS, or cette puce équipe toujours l'Apple TV HD et la bascule sur tvOS pourrait permettre de maintenir la compatibilité avec les futures versions du système.Bien sûr, il est également tout à fait possible qu'Apple prépare des nouveautés auxquelles nous ne nous attendons pas et qui pourraient matériellement rapprocher le HomePod de l'Apple TV. Alors qu'il se murmure de plus en plus qu'un HomePod plus petit ferait son apparition d'ici la fin d'année, 9To5Mac a déniché des références à deux nouveaux modèles d'enceintes dans le code source de tvOS 13.4 ; en plus du petit modèle, Apple devrait donc aussi mettre à jour le modèle actuel.