Apple Watch : la mesure du stress avec watchOS 8 ?

Apple continue ses recherches dans le domaine de la santé, et les ingénieurs de Cupertino plancheraient sur une nouvelle fonctionnalité permettant à l'Apple Watch de mesurer le stress de son utilisateur, selon Max Weinbach et EverythingApplePro . La nouveauté utiliserait les capteurs actuels — il est même question d'une compatibilité avec l'Apple Watch Series 4 — et fonctionnerait sur le même principe que la mesure cardiaque, l'idée étant d'aller jusqu'à détecter les signes avant-coureurs d'une crise de panique et d'afficher une notification pour prévenir l'utilisateur et lui suggérer un exercice de respiration d'urgence. L'application Santé pourrait également recevoir une section et des conseils dédiés pour mieux gérer son stress.Les travaux d'Apple sur ce sujet seraient assez récents et la fonctionnalité ne devrait pas être finalisée pour watchOS 7 cette année ; il est plutôt question d'une intégration sur watchOS 8 l'année prochaine. Pour cette année, le programme devrait déjà être chargé, notamment avec le suivi du sommeil et peut-être la mesure de l'oxygène dans le sang