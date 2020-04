La puce Apple A12Z est bien une A12X mieux maîtrisée

Pour sa puce Apple A12Z qui équipe l'iPad Pro de 2020 , Apple n'a promis qu'un seul changement : huit coeurs pour la partie graphique, contre sept pour la puce Apple A12X qui équipait la génération d'iPad Pro précédente. Alors que les performances brutes de cette puce Apple A12Z sont identiques à celles de l'ancien modèle, il s'est rapidement posé une question : et s'il ne s'agissait que d'une simple petite modification de la puce Apple A12X ? Certains observateurs ont même émis l'hypothèse qu'il puisse s'agir de la même puce , mais dont le huitième coeur graphique, jusqu'ici désactivé pour des raisons de rendement de production, serait désormais activé. TechInsights a passé le nouveau processeur d'Apple sous son microscope et nous avons aujourd'hui la confirmation que oui, la puce Apple A12Z est a priori strictement identique à la puce Apple A12X. Et oui, la puce Apple A12X était bien équipée de huit coeurs graphiques même si seulement sept étaient actifs. C'est donc désormais une certitude : cette puce Apple A12Z n'est que le résultat d'une amélioration du processus de production, et non un véritable nouveau modèle.Apple ne s'est donc pas foulée pour la puce qui équipe les iPad Pro de 2020, qui présentent quoi qu'il en soit des performances à faire pâlir la concurrence. Apple attend sans doute la mise au point du processus de gravure d'une finesse de 5 nanomètres de TSMC , qui sera inauguré avec la puce Apple A14 de l'iPhone 12 en fin d'année, pour passer à l'étape suivante avec une puce Apple A14X qui devrait atteindre de nouveaux sommets, tout en réalisant des économies d'énergies rendant possible l'intégration d'un modem 5G sans recul de l'autonomie. Quelques bruits de couloir ont déjà évoqué la possibilité qu'Apple dévoile un nouvel iPad Pro très haut de gamme avec modem 5G et écran mini-LED en fin d'année...