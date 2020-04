Une révision pour l'iPad 10,2'' cette année ?

L'iPad d'entrée de gamme devrait recevoir une révision cette année, si l'on en croit les sources du toujours bien informé Mark Gurman, de Bloomberg . Le journaliste ne donne pas le moindre détail sur la teneur de la mise à jour à venir, mais la principale évolution devrait sans grand doute consister à mettre à jour le processeur, qui est aujourd'hui un Apple A10 Fusion qui remonte à 2016 — il s'agit de la même puce qui équipait... l'iPhone 7.On peut imaginer d'autres petites avancées pour cet « iPad 8 », comme l'intégration d'un meilleur appareil photo et l'amélioration de certains composants (capteur Touch ID de seconde génération, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, pourquoi pas les quantités de stockage...), mais il sera difficile pour Apple de faire évoluer certains aspects de cet iPad sans avoir à retoucher également l'iPad Air 3, qui partage certaines de ses caractéristiques tout en étant plus haut de gamme et donc plus onéreux. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'attendre à ce que le design de la tablette change réellement : il n'y aura pas de technologie Face ID, et pas de prise en charge de l'Apple Pencil de deuxième génération. Bref, c'est une révision "de routine" qui se profile.Alors que l'iPad Air 3 date de mars 2019 et que l'iPad 10,2" de septembre 2019 , rien ne presse mais il ne serait pas étonnant qu'Apple s'occupe de ces modèles en fin d'année. Et si Apple prend les choses à coeur, un petit coup de pouce pour l'iPad mini, dont le modèle actuel remonte également à mars 2019 , n'est pas non plus à exclure. C'est en tout cas encore lointain et les rumeurs auront le temps de s'affiner dans les prochains mois.En attendant, il est régulièrement possible de bénéficier de petites remises sur l'iPad 10,2" et l'iPad Air 3, même si les bonnes affaires se font plus rares en cette période d'épidémie de coronavirus. Vous pouvez retrouver les meilleures offres en temps réel, consulter les historiques de prix et créer vos alertes sur notre comparateur de prix