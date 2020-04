Confinement : Apple publie l'évolution du trafic de Plans

Comment le trafic piéton, routier et de transport en commun a-t-il évolué partout dans le monde depuis le début de l'épidémie de coronavirus ? Apple vient de publier un nouvel outil faisant appel aux données collectées par Apple Maps, son service de cartographie accessible depuis l'application Plans sur iOS. On peut y voir, jour par jour depuis le 13 janvier, l'évolution des déplacements pays par pays et ville par ville — les données peuvent également être téléchargées au format CSV. L'idée est de fournir aux autorités de chaque pays des chiffres pouvant leur permettre de mieux évaluer l'évolution des déplacements suite à la mise en place de diverses mesures de distanciation sociale et de confinement.Ce nouvel outil répond à un service similaire mis en place par Google il y a deux semaines. Apple précise que ces chiffres sont obtenus grâce aux statistiques des recherches d'itinéraires réalisées sur son application ; les données collectées par Apple Maps ne sont pas liées à l'identifiant Apple des utilisateurs, et Apple ne garde pas non plus d'historique des déplacements. Vous pouvez en apprendre plus sur ce service, et pourquoi pas consulter le graphique correspondant à votre lieu de résidence, sur cette page