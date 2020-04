Amazon restreint aux activités essentielles

Mise à jour 14:13 :

Amazon va fermer l'intégralité de ses entrepôts dès ce jeudi 16 avril au matin et jusqu'au lundi 20 avril inclus, selon une communication interne obtenue par Capital, le temps de prendre les mesures nécessaires.

Accusé de ne pas avoir assuré, Amazon a été ordonné par le tribunal de Nanterre hier après-midi de. Cette décision, qui s'applique pour une durée maximum d'un mois mais qui pourra être allongée si besoin, pourrait diviser par plus de dix le volume des commandes, et donc de salariés présents sur les sites d'Amazon.Amazon avait déjà pris des mesures de protection de ses salariés dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, mais celles-ci étaient jugéespar Sud Commerce, à l'origine de cette action, qui reproche à l'entreprise de ne pas protéger correctement ses salariés et parle deAmazon, qui précise dans Le Parisien queet décline plusieurs mesures prises pour leur sécurité, a déjà exprimé son désaccord avec cette décision et a annoncé son intention de faire appel. Cela ne suspend cependant pas la décision prise hier et Amazon va donc devoir réagir vite. Les commandes de produits non essentiels sont toujours possibles ce mercredi matin même si les délais sont considérablement allongés pour bon nombre de références, mais cela devrait donc rapidement cesser. Notez que les produits informatiques, pourtant jugés essentiels par le gouvernement en ces temps de télétravail, sont bien concernés par cette interdiction.