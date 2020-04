Concepts : quelques usages pour les lunettes d'Apple

Apple investit beaucoup dans les technologies relatives à la réalité virtuelle et augmentée depuis quelques années, à la fois logiciellement avec l'amélioration d'ARKit et matériellement avec l'amélioration des capteurs de l'iPhone et très récemment l'adoption d'un scanner LiDAR sur l'iPad Pro . Apple rachète régulièrement des startups spécialistes du domaine, planche sur un casque de réalité augmentée et de nombreuses rumeurs lui prêtent même l'intention de mettre au point des lunettes connectées , qui pourraient débarquer aux alentours de 2023.C'est encore lointain, mais certains commencent déjà à imaginer ce qu'il sera possible de faire avec de tels accessoires. Délaissant les jeux et la navigation GPS qui sont les exemples les plus fréquents, le designer Volodymyr Kurbatov s'est intéressé aux usages que l'on pourrait mettre en place sur d'autres objets du quotidien, comme l'Apple Card, un portefeuille, l'Apple Pencil ou tout bêtement un grand mur blanc pouvant servir à "projeter" n'importe quelle interface.L'idée est très simple : n'importe quel objet du quotidien, automatiquement reconnu par les lunettes, pourrait dévoiler toutes ses caractéristiques et offrir un accès instantané à ses réglages, en devenant pourquoi pas lui-même un dispositif de pointage. Les exemples de l'Apple Card et du portefeuille ont leurs limites, puisqu'il s'agit d'objets voués à disparaître, en tout cas pour les technophiles à qui seront destinées les lunettes d'Apple, mais les concepts déclinés sont plutôt parlants. Rendez-vous sans doute dans une poignée d'années !