Le OnePlus 8 Pro met la pression sur l'iPhone 12 Pro

Après Samsung et son Galaxy S20 présenté en février, c'était au tour de OnePlus de dévoiler son 8 Pro hier. Le nouveau porte-étendard du fabricant chinois prend une nouvelle fois le pas sur certaines caractéristiques des smartphones d'Apple, et certaines avancées qui n'ont pas encore été adoptées par l'iPhone deviennent des standards pour le reste de l'industrie.En premier lieu, l'écran pourrait faire pâlir d'envie certains utilisateurs d'iPhone : la dalle AMOLED de 6,78 pouces d'une définition de 3 168 x 1 440 pixels (soit 513 ppp, contre 458 ppp pour l'iPhone) présente un taux de rafraichissement de 120 Hz, comme la technologie ProMotion sur l'iPad Pro, ce qui permet des animations d'une extrême fluidité. Il est également question d'une luminosité de 1 300 nits, contre 800 nits pour l'iPhone même si ce dernier peut faire des pointes à 1 200 nits pour les photos et films HDR. La caméra frontale prend la forme d'un poinçon très discret, alors que le capteur d'empreintes digitales est intégré directement sous la dalle.Côté capteurs, on retrouve quatre appareils photos à l'arrière du OnePlus 8 Pro : un objectif principal de 48 mpx avec une ouverture de ƒ/1,78 et un gigantesque capteur de 1/1,4" pour une meilleure efficacité en basse luminosité (Apple se contente de 12 mpx avec une ouverture de ƒ/1,8 sur un capteur de 1/2,55"), un ultra grand-angle de 48 mpx (12 mpx chez Apple), un zoom optique 3x (2x chez Apple) de 8 mpx (12 mpx chez Apple), et un "filtre de couleurs" de 5 mpx destiné à... filtrer matériellement certaines couleurs pour obtenir des effets visuels. Par défaut, l'application Appareil photo du OnePlus 8 Pro utilise la technique du "pixel binning" pour regrouper les pixels des capteurs de 48 mpx entre eux et créer des clichés de 12 mpx plus lumineux.Autre nouveauté intéressante : l'intégration de la technologie "Warp Charge 30 Wireless" qui permet une recharge sans fil par induction de 30W, contre seulement 7,5W pour la recharge sans fil d'Apple. Conséquence, il est possible d'atteindre 50% de charge sur le OnePlus 8 Pro en seulement une demi-heure. La charge peut également être partagée avec un autre téléphone ou un accessoire avec la recharge inversée sans fil (qui plafonne elle à 5W).Avec 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage, le OnePlus 8 Pro intègre un processeur Snapdragon 865 de Qualcomm et un modem 5G, le tout pour 899 €. Un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est également proposé pour 999 €. C'est plutôt cher pour un smartphone Android, mais les caractéristiques techniques sont dans le haut du panier. Rappelons que l'iPhone 11 Pro (5,8") est vendu à partir de 1 159 € pour 64 Go de stockage, alors que l'iPhone 11 Pro Max (6,5") auquel il convient de comparer le OnePlus 8 Pro coûte un minimum de 1 259 €, là aussi pour 64 Go de stockage seulement (le modèle avec 256 Go est facturé 1 429 €).Une nouvelle fois, l'iPhone 12 Pro se prend un sérieux coup de pression à plusieurs mois de sa sortie, attendue en septembre ou en octobre. Les rumeurs au sujet du futur modèle haut de gamme vont déjà bon train : adoption de la 5G, réduction de la taille de l'encoche, intégration d'un scanner LiDAR... Quelques bruits de couloir ont déjà évoqué la possible adoption d'un écran 120 Hz sur l'iPhone 12 Pro, mais cette nouveauté reste incertaine pour le moment. Son éventuelle absence serait vivement critiquée...