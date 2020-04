Apple présente enfin son iPhone SE de 2020 !

L'iPhone SE de seconde génération, qui avait souvent été surnommé iPhone 9 par la presse, suit le même principe que le premier du nom sorti en 2016 : reprendre le design d'un modèle existant et adopter des composants plus récents. Là où le premier iPhone SE succédait à l'iPhone 5s et son écran de 4", l'iPhone SE de 2020 reprend les grandes lignes de l'iPhone 8, un modèle plus volumineux doté d'un écran d'une diagonale de 4,7". L'iPhone SE, pouren anglais, ne correspond ni à une taille ni à un design spécifique : il s'agit simplement d'un modèle hors-série destiné à redonner un peu de fraîcheur en entrée de gamme.Pour ce qui est des nouveautés techniques, l'iPhone SE de 2020 adopte principalement un processeur plus récent, la puce Apple A13 qui fait des merveilles sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro et qui permettra à ce nouveau modèle de rester à la page plusieurs années. C'est un bond en avant significatif par rapport à la puce Apple A11 qui équipait l'iPhone 8 jusqu'ici. On retrouve également la prise en charge du Wi-Fi 6 et de la 4G LTE Gigabit pour une meilleure connectivité sans fil, sans oublier la prise en charge de l'eSIM en plus de la Nano-SIM habituelle. La fonctionnalité 3D Touch, qui permettait sur l'iPhone 8 de détecter plusieurs niveaux de pression, a en revanche disparu.L'intégration de la puce Apple A13, outre le surplus de puissance, permet également à Apple d'activer des nouveautés logicielles qui étaient jusqu'ici réservées à des modèles plus haut de gamme, comme le mode Portrait de l'appareil photo, le mode Smart HDR, la fonction QuickTake pour déclencher plus rapidement une prise de vue vidéo, la plage dynamique étendue pour les films jusqu'à 30 i/s ou encore l'enregistrement stéréo. Le mode réserve est également de la partie pour l'utilisation des cartes de transport express jusqu'à cinq heures après que l'iPhone soit déchargé.Question design, on retrouve donc l'apparence de l'iPhone 8, mais avec une petite nuance qui permettra d'identifier facilement cet iPhone SE de seconde génération : le logo d'Apple se situe désormais en plein milieu de la face arrière, alors qu'il était sur la partie haute sur l'iPhone 8. Les autres caractéristiques sont inchangées : le capteur d'empreintes de Touch ID est toujours là, le connecteur Lightning aussi, les dimensions sont strictement identiques... Apple n'annonce également pas de changement au niveau de l'autonomie.Côté tarifs, Apple s'est montrée plutôt agressive. Là où l'iPhone 8 était vendu 539 € (64 Go) ou 589 € (128 Go), les tarifs de l'iPhone SE de seconde génération sont de 489 € pour 64 Go, 539 € pour 128 Go, et 659 € pour 256 Go. À capacité égale, Apple observe donc une baisse de 50 € ! Les coloris disponibles sont le blanc, le noir et le rouge (PRODUCT)RED. Notez qu'il n'y a pas de déclinaison "Plus", avec une diagonale de 5,5", pour cet iPhone SE. Les précommandes seront lancées sur l'Apple Store en ligne ce vendredi 17 avril à 14 heures, et le nouvel iPhone SE sera officiellement disponible une semaine plus tard, le vendredi 24 avril.