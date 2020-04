Apple vend les roulettes du Mac Pro séparément, au prix de...

Apple avait promis que les roulettes et les pieds du Mac Pro de 2019 seraient bientôt vendus séparément, et c'est désormais le cas. Apple vient en effet de lancer sur l'Apple Store son « Kit de roulettes pour Mac Pro », qui comprend quatre roues en acier inoxydable et caoutchouc et une petite clé hexagonale pour faciliter l'installation manuelle. Le prix est de... 849 € , soit 212,25 € par roulette. Le « Kit de pieds pour Mac Pro », qui peut être utile si vous avez acheté votre Mac Pro avec roulettes, est quant à lui affiché à 349 € Rappelons que le Mac Pro de 2019 est livré par défaut avec des pieds en acier, mais il est possible de le configurer en option avec quatre roulettes pour un supplément de 500 € (le tarif était initialement de 480 €, mais Apple a rehaussé ses prix le mois dernier). Notez qu'à ce tarif, les roulettes sont dépourvues de frein . Voilà voilà.