Apple vend les embouts d'AirPods Pro séparément

En cas de perte ou de détérioration des embouts en caoutchouc livrés avec les AirPods Pro, il était jusqu'ici indispensable de passer par le SAV d'Apple ou par un employé d'Apple Store pour obtenir une paire de remplacement pour la somme de 3,60 €. Plus maintenant : Apple vient de référencer ses embouts de remplacement directement sur l'Apple Store en ligne . Vous pouvez obtenir un kit comprenant deux paires pour 9 € ( S M et L ). C'est un peu plus cher, mais la livraison est gratuite.Les boutiques physiques d'Apple étant pour le moment fermées , on ne sait pas encore s'il sera toujours possible d'obtenir une seule paire pour 3,60 € voire de ne pas payer pour les détenteurs de la police d'assurance AppleCare+. Il y a toutefois de grandes chances que l'arrivée de ces kits sur l'Apple Store mette fin à ces pratiques.