Mac Pro 2019 : la Radeon Pro W5700X est disponible

C'était une option annoncée de longue date mais qui était jusqu'ici indisponible à l'achat d'un Mac Pro sur l'Apple Store : la carte graphique Radeon Pro W5700X avec 16 Go de mémoire GDDR6 est enfin proposée par Apple à la configuration de sa tour professionnelle. C'est une option qui coûte 750 € pour une carte, et 2 000 € pour deux cartes. Si vous possédez déjà un Mac Pro, la carte est également vendue séparément sous la forme d'un module MPX pour 1 250 € Cette option graphique vient en complément des Vega II à 3 000 € pour une carte et 6 500 € pour deux cartes, et des Vega II Duo à 6 500 € pour une carte et 13 500 € pour deux cartes. La Radeon Pro W5700X peut prendre en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois écrans Pro Display XDR, et inclut quatre ports Thunderbolt 3 et un port HDMI 2.0.